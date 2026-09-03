Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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03.09.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Autoneum. Zuletzt ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 123,20 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Autoneum zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 123,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'172 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 124,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 36 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,80 CHF am 21.07.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 15,75 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Autoneum veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Autoneum-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,80 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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