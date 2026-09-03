Autoneum Aktie News: Autoneum macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 124,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'195 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Autoneum-Aktie sogar auf 124,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 351 Autoneum-Aktien.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Autoneum-Aktie mit einem Kursplus von 38,97 Prozent wieder erreichen. Bei 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 19,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,52 CHF ausgeschüttet werden.

Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,80 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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