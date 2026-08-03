Autoneum Aktie News: Autoneum verteuert sich am Nachmittag

Die Autoneum-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 135,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'223 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Autoneum-Aktie bis auf 136,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 130,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'126 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,47 Prozent hinzugewinnen. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 23,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,47 CHF aus.

Autoneum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 11,86 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude