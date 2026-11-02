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02.11.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum zündet am Nachmittag Kursrakete
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Autoneum. Das Papier von Autoneum legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 9,6 Prozent auf 130,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 9,6 Prozent auf 130,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'839 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 130,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'789 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Mit einem Kursverlust von 20,15 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Autoneum veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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