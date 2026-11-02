Autoneum Aktie News: Autoneum zündet am Nachmittag Kursrakete

Um 16:28 Uhr ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 9,6 Prozent auf 130,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'839 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 130,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'789 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Mit einem Kursverlust von 20,15 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Autoneum veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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