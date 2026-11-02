Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagmittag stark gefragt

Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 7,9 Prozent im Plus bei 128,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'825 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Autoneum-Aktie bei 128,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'552 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 34,84 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,80 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 23,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Autoneum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,52 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,77 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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