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02.10.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum verteuert sich am Vormittag

Autoneum Aktie News: Autoneum verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Autoneum gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 124,60 CHF zu.

Autoneum
121.76 CHF -1.09%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Autoneum zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 124,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'342 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Autoneum-Aktie bis auf 124,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 20 Autoneum-Aktien.

Bei einem Wert von 172,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Autoneum-Aktie mit einem Kursplus von 38,52 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 16,69 Prozent wieder erreichen.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,77 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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