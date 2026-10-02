Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Autoneum-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 123,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'438 Punkten notiert. Bei 125,80 CHF markierte die Autoneum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'441 Autoneum-Aktien.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 28,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 16,16 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Autoneum veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,77 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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