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02.10.2026 12:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittag fester

Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Autoneum. Zuletzt konnte die Aktie von Autoneum zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 124,40 CHF.

Autoneum
121.76 CHF -1.10%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Autoneum konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 124,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'406 Punkten liegt. Die Autoneum-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,80 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'694 Autoneum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Autoneum-Aktie mit einem Kursplus von 38,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2026 (103,80 CHF). Mit einem Kursverlust von 16,56 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF aus.

Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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