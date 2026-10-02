Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittag fester

Das Papier von Autoneum konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 124,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'406 Punkten liegt. Die Autoneum-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,80 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'694 Autoneum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Autoneum-Aktie mit einem Kursplus von 38,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2026 (103,80 CHF). Mit einem Kursverlust von 16,56 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF aus.

Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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