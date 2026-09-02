Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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02.09.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 124,20 CHF.
Die Autoneum-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 124,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'145 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Autoneum-Aktie bis auf 124,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 124,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 790 Autoneum-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Autoneum-Aktie somit 28,04 Prozent niedriger. Bei 103,80 CHF fiel das Papier am 21.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 16,43 Prozent Luft nach unten.
Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,52 CHF ausgeschüttet werden.
Autoneum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,80 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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