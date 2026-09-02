Autoneum Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Autoneum

Die Autoneum-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 124,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'153 Punkten steht. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 122,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'124 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,29 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 3,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Autoneum die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,80 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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