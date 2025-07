Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Autoneum zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 139,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'608 Punkten notiert. Die Autoneum-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,80 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'481 Autoneum-Aktien.

Bei einem Wert von 147,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Autoneum-Aktie somit 4,90 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,80 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,42 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Autoneum einen Gewinn von 10,05 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Ulrike Reich übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation bei Autoneum - Aktie im Minus

Autoneum-Aktie steigt: Autoneum übernimmt chinesischen Zulieferer Chengdu FAW-Sihuan

SPI aktuell: SPI zum Start leichter