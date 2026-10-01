Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Vormittag fester
Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 124,20 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 124,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'456 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 125,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 398 Autoneum-Aktien.
Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,97 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,43 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 3,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,77 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert
Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt
SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
16:29
|Autoneum Aktie News: Anleger greifen bei Autoneum am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum schiebt sich am Mittag vor (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.