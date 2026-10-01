Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr sprang die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 124,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'456 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 125,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 398 Autoneum-Aktien.

Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,97 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,43 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 3,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,77 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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