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01.10.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Vormittag fester

Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 124,20 CHF.

Autoneum
123.11 CHF 0.20%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 124,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'456 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 125,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 398 Autoneum-Aktien.

Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,97 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,43 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 3,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,77 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’337.66 19.76 SWB2VU
Short 14’635.91 13.83 S1B74U
Short 15’163.03 8.98 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’178.32 19.08 SYBDXU
Long 12’913.74 13.97 SJYBLU
Long 12’352.25 8.98 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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