Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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01.10.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Anleger greifen bei Autoneum am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Autoneum. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 124,40 CHF zu.
Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 124,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'393 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Autoneum-Aktie sogar auf 126,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'102 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 27,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 103,80 CHF fiel das Papier am 21.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,56 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,52 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Autoneum einen Gewinn von 10,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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