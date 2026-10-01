Autoneum Aktie News: Anleger greifen bei Autoneum am Nachmittag zu

Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 124,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'393 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Autoneum-Aktie sogar auf 126,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'102 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 27,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 103,80 CHF fiel das Papier am 21.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,56 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,52 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Autoneum einen Gewinn von 10,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude