Autoneum Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Autoneum

Das Papier von Autoneum gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 127,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,48 Prozent. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 18,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Autoneum.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,80 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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