Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.06.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Montagvormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Autoneum. Zuletzt ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 119,60 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 119,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'056 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Autoneum-Aktie bisher bei 120,00 CHF. Bei 119,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 93 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 106,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,37 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,50 CHF je Autoneum-Aktie.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 29.07.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 29.07.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 11,85 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude
Autoneum-Aktie dennoch schwächer: Profitabilität gesteigert und Dividende erhöht
Autoneum-Aktie tiefer: Unternehmen 2025 mit Umsatzrückgang - Gewinn-Ziele erfüllt
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
09:29
|Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Montagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
29.05.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Börse Zürich in Grün: SPI legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
22.05.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
15.05.26
|SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autoneum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.05.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneins - KI-Euphorie treibt KOSPI auf Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart uneinheitlich.