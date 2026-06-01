Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 119,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'056 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Autoneum-Aktie bisher bei 120,00 CHF. Bei 119,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 93 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 106,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,37 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,50 CHF je Autoneum-Aktie.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 29.07.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 29.07.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 11,85 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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