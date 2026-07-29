Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’573 1.1%  SPI 20’401 1.1%  Dow 52’747 1.0%  DAX 25’464 0.4%  Euro 0.9321 -0.1%  EStoxx50 6’290 0.1%  Gold 4’039 0.3%  Bitcoin 52’320 0.0%  Dollar 0.8178 -0.2%  Öl 87.6 4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Telefonica-Aktie im Blick: O2 unter Druck - Hoffnung auf 2027
Autoneum-Aktie im Blick: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert
Aktie im Fokus: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA
Warten auf Fed-Entscheid: So präsentieren sich Franken, US-Dollar und Euro
Deutsche Bank-Aktie: Deutliches Ertragswachstum im zweiten Quartal
Suche...
ETF Sparplan

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Ausblick teilweise erhöht 29.07.2026 08:12:00

Autoneum-Aktie im Blick: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum-Aktie im Blick: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Der Autozulieferer Autoneum hat im ersten Halbjahr 2026 währungsbedingt weniger umgesetzt.

Autoneum
114.77 CHF 4.87%
Kaufen Verkaufen
Die operative Marge hat sich hingegen klar verbessert. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden nun für die Marge und den Free Cashflow leicht erhöht.

Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten um 1,4 Prozent auf 1,16 Milliarden Franken, wie der Winterthurer Konzern am Mittwoch mitteilte. Ohne negative Währungseffekte ergab sich allerdings ein klares Plus von 3,0 Prozent.

Dazu haben primär die Akquisitionen in China beigetragen. Organisch stiegen die Verkäufe um 0,1 Prozent. Der Umsatz von Autoneum habe sich damit besser entwickelt als die globale Fahrzeugproduktion, die im Berichtszeitraum um 1,0 Prozent zurückgegangen sei, heisst es dazu.

Operative Marge verbessert

Dank Effizienzmassnahmen stieg das Betriebsergebnis (EBIT) derweil um 12,8 Prozent auf 69,8 Millionen Franken. Die entsprechende Marge belief sich auf 6,0 Prozent nach 5,3 Prozent im Vorjahr.

Der Konzerngewinn verbesserte sich ebenfalls um 13,8 Prozent auf 46,3 Millionen Franken. Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn lag bei 31,4 Millionen Franken (VJ: 29,9 Mio).

Die Erwartungen der von AWP befragten Analysten wurden damit beim EBIT und der Marge deutlich übertroffen, während der Umsatz im Rahmen der Erwartungen lag.

Ausblick teilweise erhöht

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Autoneum die Umsatzprognose von 2,2 bis 2,4 Milliarden Franken und erhöhte die Guidance für den Free Cashflow auf mehr als 110 Millionen Franken (bisher: über 100 Mio) sowie für die EBIT-Marge auf 5,7 bis 6,2 Prozent (bisher: 5,5 bis 6,1%).

Für das Gesamtjahr 2026 wird neu allerdings ein Rückgang der weltweiten Automobilproduktion um rund 2,1 Prozent erwartet (bisher: stabil). Während sich die Marktbedingungen in den einzelnen Regionen weiterhin unterschiedlich präsentierten, dürfte das globale Produktionsniveau in der zweiten Jahreshälfte unter dem Vorjahreswert liegen, schreibt das Unternehmen.

ls/to

Winterthur (awp)

Weitere Links:

Autoneum-Aktie dennoch schwächer: Profitabilität gesteigert und Dividende erhöht

Bildquelle: autoneum
In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Autoneum AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?