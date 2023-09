Autoneum-Aktie: Autoneum erwartet durch Kapitalerhöhung Nettoerlös von rund 100 Millionen Franken

Bis zum Ende der am Mittwochmittag dauernden Bezugsfrist wurden 98,4 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt, wie der Autozulieferer am Mittwoch mitteilte. Die verbleibenden 18'312 Angebotsaktien, für die die Bezugsrechte nicht gültig ausgeübt worden seien, sollen im Markt zum Verkauf angeboten werden. Dabei werde der Platzierungspreis nicht unter dem Bezugspreis von 90,75 Franken je Angebotsaktie liegen.

Die Anzahl der so platzierten Angebotsaktien werde am oder um den 28. September 2023 vor Handelsbeginn der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Die beiden grössten Aktionäre von Autoneum, Artemis Beteiligungen I AG und PCS Holding AG, hätten im Rahmen des Bezugsrechtsangebots Aktien im Verhältnis ihrer bestehenden Beteiligungsquoten gezeichnet, schreibt Autoneum weiter.

Der erste Handelstag der neuen Aktien werde voraussichtlich der 29. September 2023 sein. Die Lieferung der Aktien sei für den 2. Oktober vorgesehen. Die neuen Namenaktien seien ab dem Geschäftsjahr 2023 voll stimm- und dividendenberechtigt und den bestehenden Namenaktien gleichgestellt.

Durch die Kapitalerhöhung erwartet Autoneum einen Nettoerlös von rund 100 Millionen Franken, falls alle Aktien gezeichnet werden. Der Erlös werde zur teilweisen Rückzahlung der Überbrückungsfinanzierung für die Akquisition von Borgers Automotive verwendet.

Winterthur (awp)