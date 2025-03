Autoneum: Abschluss der Übernahme der Mehrheit an der Jiangsu Huanyu Group

Nach Zustimmung der Behörden sei die Transaktion per 28. Februar vollzogen worden, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.

Die Business Group Asia sichere sich dadurch Zugang zu allen bedeutenden chinesischen Herstellern und steigere ihren Jahresumsatz "erheblich", so Autoneum. Die Jiangsu Huanyu Group ist ein Anbieter von leichtgewichtigen Komponenten für Personen- und Nutzfahrzeuge in China. Das Unternehmen betreibt 14 Werke mit rund 1100 Mitarbeitern in unmittelbarer Nähe der einheimischen Fahrzeugproduzenten im Norden, Westen und Südosten Chinas. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von umgerechnet rund 130 Millionen Franken erzielt.

Für den Kauf des Anteils von 70 Prozent bezahlt Autoneum rund 75 Millionen Franken (ohne liquide Mittel und Schulden). Für die restlichen 30 Prozent des Aktienkapitals besitzt Autoneum eine Kaufoption, die im Jahre 2028 ausgeübt werden kann.

cf/cg

Winterthur (awp)