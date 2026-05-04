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04.05.2026 06:37:00
AutoNation präsentierte Quartalsergebnisse
AutoNation gab am 01.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.07 Prozent zurück. Hier wurden 6.55 Milliarden USD gegenüber 6.69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
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