Automotive Stampings Assemblies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Automotive Stampings Assemblies präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6.35 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2.77 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 3.37 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.12 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch