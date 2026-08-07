Automotive Axles stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Automotive Axles hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30.17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23.64 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.17 Milliarden INR – ein Plus von 5.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Automotive Axles 4.89 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch