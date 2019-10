AutoMobility LA™ der Los Angeles Auto Show: Bühne für Visionäre der Mobilität

Medien- und Industrie-Event der LA Auto Show bietet vier Tage geballt mit Branchen-Neuigkeiten, Diskussionen, Premieren und Einblicke in die Zukunft der Mobilität

LOS ANGELES, 8. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Das Programm der AutoMobility LA™ der Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) nimmt weiter Gestalt an. Die wegweisende Mobilitäts- und Techkonferenz findet vom 18. bis 21. November 2019 statt. Im Los Angeles Convention Center dreht sich über vier Tage hinweg alles um die Mobilität der Zukunft, Fahrzeugpremieren und Networking.

Im Anschluss an den Networking-Empfang am Montagabend, 18. November, gibt es am Dienstag, 19. November, Autotech-Neuigkeiten, Premieren, aktuelle Branchennews und einen vollen Konferenztag. Daneben finden weitere Events wie der jährliche Hackathon sowie die 2019er Top Ten Automotive Startup Competition™ statt, die von PlanetM als Haupt- und Plug and Play als Co-Sponsor präsentiert wird.

Die AutoMobility LA-Konferenz bietet eine spannende Liste an Sprechern und Podiumsrednern aus der Automobil- und Technologiebranche. Sie werden sich unvoreingenommen mit der Zukunft der Automobilindustrie auseinandersetzen und diskutieren, welchen gesellschaftlichen Einfluss Autonomes Fahren, Konnektivität, Elektrifizierung und die Sharing-Economy (ACES: Autonomous, Connected, Electric & Shared Vehicles) haben.

Joanne Muller und Alison Snyder von der Nachrichtenplattform Axios präsentieren am Dienstag ein dichtes Programm mit Kamingesprächen, Podiumsdiskussionen sowie Neuigkeiten wichtiger Unternehmen aus dem Automobil- und Technologiesektor. Die Besucher können junge und etablierte Firmen direkt vor Ort kennen lernen.

Kamingespräche

Dr. Carsten Breitfeld , Global CEO von Faraday Future

, Global CEO von Faraday Future Ulrich Kranz , Mitgründer und CEO von Canoo

, Mitgründer und CEO Klaus Zellmer , Präsident und CEO von Porsche Cars North America

Podiumsdiskussionen (aktueller Stand)

Der Einfluss von ACES auf den Handel

Keith Barry , Consumer Reports (Moderator)

, Consumer Reports (Moderator)

John Eichberger , Vorstandsmitglied beim Fuels Institute

, Vorstandsmitglied beim Fuels Institute

Chip Harding , Senior-Vizepräsident der Simon Property Group

, Senior-Vizepräsident der Simon Property Group

Edward Hudson , Senior Director of Corporate Research von The Kroger Co.

, Senior Director of Corporate Research von The Kroger Co.

Patricia Valderrama , Schneider-Stipendiatin Nachhaltige Energie beim Natural Resources Defense Council

, Schneider-Stipendiatin Nachhaltige Energie beim Natural Resources Defense Council Kundenvertrauen und das Autonome Fahrzeug

Amitai Bin-Nun , Vizepräsident Autonome Fahrzeuge bei Securing America's Future Energy

, Vizepräsident Autonome Fahrzeuge bei Securing America's Future Energy

Bert Kaufman , Leiter Corporate and Regulatory Affairs bei Zoox

, Leiter Corporate and Regulatory Affairs bei Zoox

Steve Koenig , Vizepräsident Forschung bei der Consumer Technology Association

, Vizepräsident Forschung bei der Consumer Technology Association

Sasha Lekach , Mashable (Moderator)

, Mashable (Moderator)

Roopa Unnikrishnan , Leiter Strategie bei Harman International

, Leiter Strategie bei Harman International Start-ups in der Mobilitätsbranche

Adam Jansen , Innovation Manager bei Plug and Play Tech Center

, Innovation Manager bei Plug and Play Tech Center

Trevor Pawl, Senior-Vizepräsident Business Innovation bei PlanetM (Moderator)

Sprache im Fahrzeug

Matt Burns , TechCrunch (Moderator)

, TechCrunch (Moderator)

Ned Curic , Vizepräsident Automotive von Alexa Automotive bei Amazon

, Vizepräsident Automotive von Alexa Automotive bei Amazon

Tao Liang, Leiter Maschinelles Lernen und Mensch-Maschine-Interaktion (HMI) bei NIO



Dr. Jason Mars , Mitgründer, Präsident und CEO bei Clinc

, Mitgründer, Präsident und CEO bei Clinc Die Zukunft der Micromobilität

Tarani Duncan , Mitgründer und COO von Shared

, Mitgründer und COO

Euwyn Poon , Präsident und Mitgründer von Spin

, Präsident und Mitgründer von Spin

Dmitry Shevelenko , Mitgründer von Tortoise

, Mitgründer von Tortoise

Levi Tilleman , WIRED (Moderator)

„Bei der AutoMobility LA kommen einige der wichtigsten Denker zur Zukunft der Mobilität zusammen", sagte Terri Toennies, Präsidentin von LA Auto Show und AutoMobility LA. „Vor dem Hintergrund der rapiden Weiterentwicklung des mobilen Ökosystems freuen wir uns, Medien und Experten aus verschiedenen Sektoren eine namhafte Plattform bieten zu können. Hier erhalten sie kritische Einblicke, erfahren exklusiv von bahnbrechenden Brancheninnovationen, können sich an lebhaften Diskussionen beteiligen und bringen die Industrie voran."

Im Anschluss an das Programm am Dienstag stehen am Mittwoch und Donnerstag (20. und 21. November) die Automobilhersteller und ihre Fahrzeugpremieren im Mittelpunkt der

AutoMobility LA. Mehr Informationen zu den zahlreichen Neuheiten sowie zum vollständigen Programm der vier Tage werden in den kommenden Wochen verfügbar sein.

Nach der AutoMobility LA folgen die Publikumstage der LA Auto Show vom 22. November bis

1. Dezember.

Den aktuellen Stand des Programms sowie mehr Infos zur AutoMobility LA und der

LA Auto Show finden Sie unter AutoMobilityLA.com und LAAutoShow.com.

Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA

Die AutoMobility LA 2019 findet vom 18. bis 21. November im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 1907 gegründete und 112 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 22. November bis 1. Dezember 2019 für das Publikum.

2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.

Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.

Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben. Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie bei Twitter, Facebook oder Instagram. Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise zur Show unter http://www.LAAutoShow.com.

Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/. Folgen Sie AutoMobility LA auf Twitter, Facebook und Instagram.

Ansprechpartnerin: Antonia Stahl M.A.

Kommunikationsberatung

Tel.: +49 176 49 19 68 38

media@LAAutoShow.de

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg