AUTOMOBILE PCB hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 51.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AUTOMOBILE PCB -66.000 KRW je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.88 Prozent auf 36.40 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch