Automatyka Pomiary Sterowanie stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Automatyka Pomiary Sterowanie hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.25 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.100 PLN je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39.54 Prozent auf 6.7 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch