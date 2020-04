Automatische Diätenerhöhung im Bundestag soll ausgesetzt werden

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Als Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise will der Bundestag die automatische Anhebung der Abgeordnetengehälter in diesem Jahr aussetzen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU) bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung Gespräche mit der Spitze der SPD-Fraktion über eine entsprechende Gesetzesänderung. "In der grössten Krise, die Deutschland in den vergangenen Jahren erlebt hat, halten wir eine Erhöhung der Abgeordnetenvergütung für problematisch", sagte Grosse-Brömer dem Blatt.

"Innerhalb der CDU/CSU-Fraktion prüfen wir deshalb bereits, wie sich ein möglicher Verzicht darauf parlamentarisch umsetzen lässt. Das wäre sicher auch ein Zeichen dafür, dass sich die aktuell grossen Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen lassen." FDP-Fraktionsvize Michael Theurer unterstützte den Vorschlag. "Ich bin dafür, die Erhöhung auszusetzen", sagte der der Zeitung. Auch Vertreter der Linkspartei haben bereits eine Aussetzung der Diätenerhöhung gefordert. Die für Ende Juni anstehende Erhöhung hätte 2,6 Prozent betragen. Offen sei, ob die ausfallende Erhöhung auf die kommenden Jahre verschoben oder bei der nächsten Gehaltsrunde draufgeschlagen werden soll.

April 09, 2020 02:56 ET (06:56 GMT)