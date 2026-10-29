Automatic Data Processing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Automatic Data Processing hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Automatic Data Processing 2.49 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Automatic Data Processing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5.18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch