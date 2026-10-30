Automatic Data Processing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Automatic Data Processing hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 707.43 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Automatic Data Processing noch ein Gewinn pro Aktie von 551.35 ARS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Automatic Data Processing im vergangenen Quartal 8’235.12 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Automatic Data Processing 6’875.37 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch