Automarkt: So wollen Chinas Autobauer VW und Co. in Europa verdrängen

Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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12.09.2026 08:52:00
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VolkswagenChinesische Autobauer erobern Europa schleppend, doch das wird sich ändern: Bald eröffnen sie Fabriken auf dem Kontinent, in denen sie schneller und kostengünstiger produzieren als die Konkurrenz. Experten erwarten enormes Absatzwachstum.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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