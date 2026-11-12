Autolus Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Autolus Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41.2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 95.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch