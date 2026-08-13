Autolus Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Autolus Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.180 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Autolus Therapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 116.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45.8 Millionen USD im Vergleich zu 21.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch