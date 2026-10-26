Autoliv: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Autoliv hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 2.13 USD. Im letzten Jahr hatte Autoliv einen Gewinn von 2.28 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Autoliv in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.69 Milliarden USD im Vergleich zu 2.71 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch