Autoliv mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Autoliv gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20.56 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21.70 SEK je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Autoliv im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.99 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 25.75 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch