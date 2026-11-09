Autoline Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Autoline Industries äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.48 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.610 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 75.75 Prozent auf 3.05 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.73 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch