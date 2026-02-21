Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
21.02.2026 11:42:36
Autoindustrie: Merz muss in China liberale Märkte einfordern
BERLIN (awp international) - Die deutsche Autoindustrie erwartet, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei seiner China-Reise Marktliberalisierungen einfordert. "Die deutsche Seite muss detailliert darstellen, an welchen Stellen China wettbewerbsverzerrend arbeitet", sagte Hildegard Müller, Präsidentin des Autoverbands VDA, der "Welt am Sonntag". "Ziel der Gespräche muss generell sein, die Märkte gegenseitig weiter zu öffnen - keine wechselseitige Abschottung. Auch China ist hier in der Bringschuld."
Die deutschen Autohersteller haben zuletzt deutlich an Absatz in China verloren. Als Grund gilt neben den hoch subventionierten neuen lokalen E-Auto-Marken auch eine neue Luxussteuer auf teure Autos, die vor allem deutsche Marken trifft. "Wir erwarten auch von China konstruktive Vorschläge zum Abbau von Wettbewerbsverzerrungen", sagte Müller.
Müller warnte allerdings davor, mit neuen EU-Vorgaben, etwa zur Bevorzugung europäischer Autos bei der öffentlichen Beschaffung, Kaufprämien oder Zöllen, Gegenreaktionen zu provozieren. "Auch wenn China jetzt aufgefordert ist, Angebote zu machen, muss Europa generell sein Handeln und entsprechende Reaktionen abwägen. Je nach Entscheidung drohen der hiesigen Industrie Gegenmassnahmen aus China", sagte Müller./sl/DP/zb
|
20.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz macht am Freitagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
20.02.26
|MDAX aktuell: MDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
