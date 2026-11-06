Autohome A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Autohome A präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.28 USD gegenüber 0.500 USD im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21.49 Prozent auf 195.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 248.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch