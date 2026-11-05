Autohome A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Autohome A gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.55 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.970 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21.27 Prozent auf 1.53 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.94 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch