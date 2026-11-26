Autodesk äusserte sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.16 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.85 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch