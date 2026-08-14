AutoCanada: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AutoCanada gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.02 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AutoCanada ein EPS von 0.750 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.00 Prozent auf 1.42 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.34 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch