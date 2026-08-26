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26.08.2026 06:37:00
Autobio Diagnostics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Autobio Diagnostics lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.46 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.550 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.06 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.07 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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