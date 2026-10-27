Autobio Diagnostics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Autobio Diagnostics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.61 CNY. Im letzten Jahr hatte Autobio Diagnostics einen Gewinn von 0.500 CNY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.18 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Autobio Diagnostics einen Umsatz von 1.07 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch