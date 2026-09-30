Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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30.09.2026 14:56:51
Autobauer fährt Sparkurs: Mercedes belebt sein Abfindungsprogramm wieder
Mercedes-Benz GroupDer Autohersteller Mercedes strafft sich weiter. Hintergrund sind wegbrechende Gewinne. In Fokus rückt nun die Belegschaft. Wer gehen will und verzichtbar sein soll, dem bietet das Dax-Unternehmen wieder einen goldenen Handschlag.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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