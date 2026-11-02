Autobacs Seven informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Autobacs Seven gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70.13 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Autobacs Seven ein EPS von 19.10 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72.38 Milliarden JPY – ein Plus von 12.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Autobacs Seven 64.62 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch