AUTO1 Group SE Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AUTO1 Group SE Un hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.10 USD, nach 0.050 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 2.70 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch