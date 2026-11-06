AUTO1 gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AUTO1 äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.090 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.35 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AUTO1 einen Umsatz von 2.12 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch