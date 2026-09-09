AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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09.09.2026 12:41:06
AUTO1-Aktie mit Kurseinbruch: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
AUTO1 muss sich erneut auf die Suche nach einem neuen Finanzvorstand machen.
CEO Christian Bertermann wird das Finanzressort zusätzlich übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Der Aufsichtsrat befinde sich bei der Suche bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.
"Wir bedauern seine Entscheidung, sein Vorstandsmandat niederzulegen, respektieren diesen Schritt jedoch", sagte Aufsichtsratschef Hakan Koç. Wallentin wird weiter als "Senior Advisor" bei AUTO1 fungieren.
Zeitweise fällt die AUTO1-Aktie im XETRA-Geschäft um 4,03 Prozent auf 20,48 Euro.
DOW JONES
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