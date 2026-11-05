Auto Partner informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Auto Partner präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.86 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.380 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Auto Partner im vergangenen Quartal 3.72 Milliarden PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 227.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Auto Partner 1.14 Milliarden PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch