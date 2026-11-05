Authum Investment Infrastucture hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Authum Investment Infrastucture stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.92 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9.04 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Authum Investment Infrastucture 6.85 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch