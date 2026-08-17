authID informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

authID veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

authID vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.29 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 65.97 Prozent auf 0.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch