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27.08.2026 06:37:00
Autel Intelligent Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Autel Intelligent Technology A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.37 CNY, nach 0.060 CNY im Vorjahresvergleich.
Autel Intelligent Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.36 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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