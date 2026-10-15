KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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15.10.2026 22:49:56
Ausverkauf wegen KI-Sorgen: Techwerte kommen von Tagestiefs zurück
US-Anleger rechnen mit steigenden Zinsen. Damit geraten die astronomischen Schulden vieler KI-Unternehmen in den Blick. Besonders Tech-Aktien werden in grossem Umfang abgestossen. Bis zum Abend kehrt an der Wall Street allerdings wieder ein wenig Ruhe ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!